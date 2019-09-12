Halk ekmek üretime yeniden başladı

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasındaki arızanın giderildiği ve ekmek üretiminin yeniden başladığı bildirildi.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fabrikanın otomasyon sisteminde meydana gelen bir arızadan dolayı ekmek üretiminin geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı.

Arızanın giderildiğinin belirtilen açıklamada, "Hemşehrilerimize sağlıkla ve güvenle ekmek üretme misyonunu üstlenmiş olan Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasındaki otomasyon sisteminde meydana gelen arıza giderilmiş olup, bugün itibariyle halk ekmeğimiz büfelerde yerini almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.