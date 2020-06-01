Halk Otobüsleri ve servisler normale dönüyor!

FATİH BATTAR

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran itibariyle toplu ulaşım ve servislerde %50 kapasite ile ulaşım zorunluğunun kaldırıldığı açıklandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 Nisan’dan bu yana %50 kapasite ile yolcu taşıyan halk otobüsleri ve servisler, alınan karar ile yeniden full kapasite ile çalışacak.

Edinilen bilgilere göre koronavirüs tedbirleri kapsamında azaltılan sefer sayılarının da yeniden eski haline dönmesi bekleniyor. Alınan karar ile birlikte en son 21.00’a kadar hizmet veren otobüslerin eskisi gibi saat 23.00’a kadar hizmet vereceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 17:40