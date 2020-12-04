Halket, hafta sonu paket hizmeti verecek

Halket, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle paket servis hizmeti başlattı.

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan 5 - 6 Aralık 2020 tarihlerinde Çorumlular’ın et ve et ürünleri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla paket hizmeti vereceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirler kapsamında hafta sonu tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimizde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı süresince hemşehrilerimizin ihtiyaç duydukları et ve et ürünlerinden mahrum kalmamaları için 5- 6 Aralık 2020 Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 – 16.00 saatleri arasında sipariş verilen ürünleri evlere teslim edeceğiz.” dedi.

Sipariş verilen ürünlerin aynı gün en fazla 4 saat içerisinde teslim edileceğini ifade eden Çöplü, vatandaşların Çorum merkez sınırları içerisinde 0 552 720 19 19 numaralı hattan, ister Whatsapp üzerinden, isterseler de telefonla arayarak dana eti, kuzu eti, kavurma ve sucuk siparişleri verebileceklerini sözlerine ekledi.