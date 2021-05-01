HalkEt'i gezdiler

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediyesi HalkEt Tesislerini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Milletvekili Kavuncu, Başkan Aşgın ve başkan yardımcıları ile iftarda buluştu.

HalkEt’in Türkiye’ye örnek bir tesis olduğunu söyleyen Kavuncu, “Tesisin kazandırılmasında ve işletilmesinde elde edilen başarı nedeniyle emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Belediyecilik çalışmalarının artık klasik belediyecilik hizmetleri olan temizlik, su, park bahçe gibi hizmetlerden ibaret olmadığını, hizmetlerin daha da çeşitlendiğini ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Belediyecilik, “Halka hizmet Hakk’a hizmet” düsturuyla yeni bir perspektif kazandı. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye’de örnek çalışmalardan biri olan Refakatçi Misafirhanesi, teşkilat toplantılarımızda da konu oluyor. Hemşehrilerimizin hayatına birebir dokunan bu tür çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. İnşallah bu birliktelik içerisinde daha güzel hizmetlere başarılı bir şekilde devam edecektir.” dedi.

Halk Et, yüz akı bir tesis oldu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, HalkEt’in hem bölgede hem de Türkiye’de isminden söz ettiren bir marka haline geldiğini söyledi.

HalkEt’in önceki dönemlerde belli bir noktaya getirildiğini ve tamamlanması ve açılmasının kendilerine nasip olan muazzam bir eser olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “HalkEt gibi işletmelerin kamu mantığıyla değil, özel sektör mantığında ticari işletme olarak işletilmesi çok önemli. HalkEt, yüzümüzün akı bir tesis oldu. Hem bölgede hem de Türkiye’de isminden söz ettiren bir marka haline geldi. Yeni ürünler geliştirerek piyasada haklı bir yer edindi. Kavurması, manda sucuğu ve diğer ürünleriyle büyük ilgi görüyor. Halkımızın yoğun ilgisi, teveccühü var. Bundan sonra da yeni ürün geliştirmelerle dinamik yapısıyla devam edecek.” dedi.

Daha sonra Beltaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı – Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

