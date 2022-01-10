Haluk Aşkın hobisiyle Türkiye Şampiyonu oldu

EROL TAŞKAN

TSO Meclis Üyesi UPS Kargo Çorum Temsilcisi Haluk Aşkın, hobi olarak beslediği süs tavukları ile katıldığı yarışmada Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen 5. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması’na Gümüş Siyah Oyalı tavuğuyla katılan Haluk Aşkın, gözü gibi baktığı tavuğuyla şampiyonluk kazandı.

1600’den fazla kümes hayvanının katıldığı yarışmada 16 yabancı hakem heyeti görev aldı. Hepsi birbirinden güzel cins tavukların ve bahçe hayvanlarının yarıştığı yarışmada Gümüş Siyah Oyalı (Silver Laced Wyandotte) ırkı tavuğuyla 95 puan alıp şampiyon olan Haluk Aşkın’ın Sarı Siyah oyalı tavuğu da çıktığı gösteri kategorisini 94 puanla tamamladı.

Aşkın, çok sayıda tutkulusu bulunan süs tavukçuluğu konusunda Çorum’a böyle bir başarı kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını bildirirken, hobisiyle ilgili kurduğu çiftliğinin sosyal medya hesaplarından Süstav adıyla takip edilebileceğini duyurdu.