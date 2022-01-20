Hanımeli Yöresel Buharaevler satış noktası açılıyor

Çorum Belediyesi 3 mahallede kurulan Haımeli Yöresel Ürünler Satış noktalarının açılışını gerçekleştirecek.

Belediye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre seçim dönemi verdikleri sözleri yerine bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Buharaevler, Gülabibey ve Bahçelievler Mahallelerinde yapımını tamamladığımız Hanımeli Yöresel satış noktaları halkımız tarafından oldukça beğenildi. Hemşehrilerimiz güvenle alışverişlerini yapıyor. İlk olarak Buharaevler Mahallemizde bulunan Hanımeli Yöresel satış noktasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Aşgın, 21 Ocak Cuma günü saat: 14.00’te gerçekleştirilecek açılışa tüm Çorum halkını davet etti.



Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022, 16:50