Harçlıklar Kızılay’a

Albayrak İlkokulu öğrencileri, harçlıklarından artırarak biriktirdikleri paraları, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmak üzere Kızılay’a teslim ettiler.

Albayrak İlkokulu 2/B Sınıf Öğretmeni İlkay Uncu tarafından organize edilen çalışmada Albayrak İlkokulu öğrencileri, yaklaşık bir yıldır harçlıklarından artırarak biriktirdikleri paraları, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmak üzere Çorum Kızılay Şubesi Yetkilisi İsmail Can Bulut’a teslim ettiler.

Okul Müdürü Ahmet Yıldırım ve 2/B Sınıf Öğretmeni İlkay Uncu eşliğinde yapılan teslimde konuşan Kızılay yetkilisi İsmail Can Bulut, öğrencilerin bu davranışının özellikle Kızılay Haftası’nda çok değerli olduğunu, iyilik hareketinin büyüklere örnek teşkil edeceğini, Kızılay'ın, bu yardımlarla ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları yapabildiğini söyledi.

Okul Müdürü Ahmet Yıldırım ise, İlkay Uncu’nun başlattığı ve sürdürdüğü bu güzel hareketin, değerler eğitimi noktasında öğrencilere hayatları boyunca sürdürecekleri yardımseverlik duygusunu kazandırdığını, bu davranışın toplum hayatında, özellikle Covid-19 sürecinde çok kıymetli olduğunu, öğrencilerinin de paylaşmanın ve yardımlaşmanın çok güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 19:05