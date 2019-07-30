Hasan Başaranhıncal son yolculuğuna uğurlandı

FATİH AKBAŞ

Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çorum Toprak Sanayisi’nin duayenlerinden Yıldız Tuğla Fabrikası sahibi Hasan Başaranhıncal (Yıldız Hasan) son yolculuğuna uğurlandı.



TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın amcası, İsmet-Nurettin Başaranhıncal’ın ağabeyi, Cengiz-Metin-Kadir Başaranhıncal’ın amcaları, Fatma Başaranhıncal’ın babası Hasan Başaranhıncal (85)’ın cenaze namazı dün Ulu Camide öğle namazının ardından kılındı. Namazın ardından ise merhumun cenazesi Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum eski Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, toprak sanayi camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.