Hasan Şengül vefat etti

EROL TAŞKAN
Baharım Halı Yıkama ve Toptancı Temizlik Market Sahipleri Nuri Şengül, Selami-Nazım ve Ayhan Şengül’ün babaları Hasan Şengül (79) vefat etti.
Tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün saat 15,30’da vefat eden merhumun cenazesi, yarın (Salı günü) 11,00’de hastane morgundan alınarak Mecitözü Sarıhasan Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.
Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 20:12