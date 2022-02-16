Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı, kazada 1’i sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde İskilip Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta taşıyan 19 AAJ 993 plakalı ambulans, İskilip yoluna giden 19 UF 027 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü Baki S, ambulansın içindeki hasta Hülya K ve ambulans içindeki hasta yakını bir kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 19:07