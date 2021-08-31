Hastanede 5 hekim göreve başladı

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yeni hekim göreve başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Veli Özbek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Uzm. Dr. Leman Karakaş Kayaş, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Veysel Barış Turhan, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Gülay Aktar Uğurlu ve Radyodiagnostik Uzmanı Oğuz Lafcı, hasta kabulüne başladı.

Çorum'da yeni göreve başlayan doktorlarla birlikte Göğüs Cerrahisi'nde doktor sayısı 2'ye, Çocuk Endokrin doktoru 2'ye, Genel Cerrahi doktoru 11'e, Kulak, Burun, Boğaz doktoru 8'e, Radyoloji doktoru 13'e yükseldi.



Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021, 13:21