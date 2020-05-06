Hastaneden ‘Sağlık Elimizde’ etkinliği 

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Koronavirüs salgını dolayısıyla el hijyenine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sağlık Elimizde' etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, "Hem kendimizin hemde çevremizdekilerin sağlığını korumak için ellerimizi sık sık ve doğru bir şekilde yıkamalıyız. El hijyeni, ellerin sıvı sabun gibi çeşitli temizlik malzemeleri ile su ile yıkanarak yada alkolsüz susuz el antiseptiği ile ovuşturularak geçici floranın uzaklaştırılmasıyla sağlanır. Doğru el hijyeni tekniğinde, bol su ve sabun kullanılmalı, ellerimizi 10-15 saniye iyice ovuşturmalı, parmak aralarını ve tırnak altlarını iyice temizlemeliyiz. Bu temizlik süresi 40-60 saniye olmalıdır. Ellerimizi gerekli duyurulduğu her zaman yıkamalı ve temiz tutmalıyız" diye konuştu.



