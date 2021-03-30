M.BURAK YALÇIN

İçişleri Bakanlığı'nın “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” uygulaması kapsamında Hürriyet meydanında düzenlenen farkındalık programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, korona virüs salgınında 3.dalganın yaşandığını belirterek, “Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı. Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda. Her ne kadar kırmızı bölgeye geçmiş olsak da alınan tedbirlere uyarak virüsü alt edebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Çorum’da vaka sayısı yüzbinde 200’e dayandığını aktaran Çiftçi; “Vaka sayımız yüzbinde 28 iken sarı riskli iller arasında yer alıyorduk. Ardından bir hafta sonra tablo yenilendiğinde vaka sayımız 100 binde 44, sonra 100 binde 74 bir sonraki geçtiğimiz hafta ise 100 binde 138’e yükseldi. Şu anda vaka sayımız 100 binde 164. Sarı bölgeden önce turuncu bölgeye, sonrasında ise kırmızı bölgeye geçmiş olduk. Vaka sayılarındaki artışlar hastanelerdeki yatış oranlarına, entübe oranlarına aynı şekilde vefat sayılarına yansımadı. Hastanemiz şu anda yükü kaldırabilecek durumda.” şeklinde konuştu

