Hattuşa’nın tanıtımı için akademik destek sözü

RECEP MEBET

Ege Üniversitesi’nde görev yapan bazı akademisyenler, AKADEMİK-DER tarafından organize edilen Hattuşa gezisinde Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman’ın misafiri oldular.



350 yıllık tarihi Dulkadiroğulları Konağı’nda ağırlanan bilim insanları, Hitit medeniyetinin başkentinin tanıtımı hususunda akademik destek sözü verdiler.

Çorum ve Amasya’yı içine alan kültür turu kapsamında Boğazkale’yi ziyaret ettiklerini anlatan Dernek Başkanı Oğuzhan Kavaklı, Göbeklitepe başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında kazılar yürüten Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Hattuşa’nın tanıtımı hususunda çeşitli çalışmalar yapabileceğini dile getirdi.



İzmir’le Çorum arasında güçlü bir işbirliği köprüsünün kurulabileceğini vurgulayan Oğuzhan Kavaklı, Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün de ilçedeki tarihi yerlerin çevre düzenlemesi konusunda destek sağlayabileceğini ifade etti.

Hitit Üniversitesi ve Ege Üniversitesi arasında kurulabilecek işbirliği ile Çorum’un tarihi ve turistik değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı konusunda yeni fırsatlar doğacağına işaret eden Kavaklı, Akademik-Der olarak bu hususta destek sözü verdi.

Düzenledikleri geziye katılan isimlerin saha çalışmalarına başladığını anlatan Kavaklı, Eskiçağ ve Osmanlı tarihi üzerine yaptıkları araştırmalar ve yazdıkları kitaplarla isimlerinden söz ettiren bilim insanlarının Hattuşa için kolları sıvadıklarını sözlerine ekledi.



BOĞAZKALE’DE SPONSOR ARAYIŞI

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Hattuşa’nın tanıtımı için sponsor desteği aradıklarını söyledi.

İzmirli akademisyenleri kabulünde konuşan Yunus Ataman, ilçenin ve tarihi zenginliğinin tanıtımı hususunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

4 bin yıl önce Anadolu’nun yönetim merkezi olan Hattuşa’nın, kültür turizmi alanında tanıtım desteğine ihtiyacı olduğuna işaret eden Ataman, Boğazkale’nin tarihin seyrini değiştirecek tarihi bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Hititler’in, Anadolu’yu tek çatı altında toplayan ilk medeniyet olduğunu vurgulayan Ataman, ‘Barışın Başkenti’ sloganıyla düzenledikleri Hattuşa Barış Günleri Festivali hakkında bilgiler verdi.

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün ilk mezunlarının keplerini Hattuşa’da düzenlenen törenle fırlattıklarını hatırlatan Ataman, 112 yıldır devam eden arkeolojik kazıların yeni tarihi bilgilere gebe olduğunu ifade etti.

İlçe halkının da turizme olan ilgisini artırmak amacıyla düzenledikleri kadın iş gücünü geliştirme çalışmalarından bahseden Kaymakam Ataman, el sanatlarının yanı sıra tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik ettiklerini dile getirdi.

Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı civarındaki 50 dönüm alanda lavanta bahçeleri oluşturduklarını açıklayan Ataman, ilk 3 dönümde ekim yapıldığını belirterek, “Yerli ve yabancı turistlere, lavanta kokuları arasında tarihi bir tur yapma imkanı sunacağız” dedi.



Doğa yürüyüşü ve kamp tutkunlarına yönelik de düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Ataman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hattuşa Barış Günleri Festivali ile ilçemize gelen her ziyaretçiyi ‘Hattuşa Barış Gönüllüsü’ yapmayı planlıyoruz.

Hitit Köyü projesi ile oluşturulan alanda Hitit demirciliğini günümüze taşımayı amaçlıyoruz. Hatta açacağımız Demircilik Müzesi’nde Hitit savaş aletlerini sergileyeceğiz. Böylece Hitit kültürünü görsel anlamda ziyaretçilerimizin bilgisine sunacağız. Yekbas Köyü’ndeki tarihi Höke Bağları’nı yeniden canlandırarak üzüm işletmesi kurmayı hedefliyoruz.

Öte yandan hazırlayacağımız tanıtım filmini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak Hattuşa’yı hak ettiği yere taşımayı amaçlıyoruz.”