‘Hava kirliliği değerlerinde önceki yıllara göre azalma var’

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah Uysal, Çorum’da hava kirliliği değerlerinde önceki yıllara göre gözle görünür bir azalma görüldüğünü söyledi.

İl Genel Meclisi Şubat ayı ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında gerçekleşen toplantı açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantında Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah Uysal, hava kirliliği ile ilgili hazırlanan raporu meclisin bilgisine sundu.

Abdullah Uysal, Çorum’da hava kirliliği değerlerinde önceki yıllara göre gözle görünür bir azalma görüldüğünü söyledi.

Çorum’da son yıllarda artan nüfus ve il merkezine göç ile birlikte yükselen kentleşme oranı ve buna bağlı olarak yerleşim birimlerinde ihtiyaç olan ısınma amaçlı katı yakıt kullanımından kaynaklı karbon monoksit, kükürt dioksit, azot dioksit, is ve kurum emisyonunun şehirde yaşanan hava kirliliğinin önemli bir etkeni olmakta ve hayat kalitesini belirleyen unsurlardan olan hava kalitesinin bozulmasında etkili olduğu belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: “İlimizin coğrafi konumu ve yaşanan meteorolojik olaylar hava kalitesini olumsuz etkilemektedir. Hava kirliliğininin artışına (enverziyon) veya azalmasına (dispersiyon: hava kirliliğinin rüzgâr ile dağılması) neden olabilmektedir. İlimizde, özellikle 2020 yılının Kasım ve Aralık aylarında görülen enverziyonun etkileri etkili yağışın da olmaması nedeniyle etkilerini Ocak ayına kadar sürdürmüştür. Tabii hava kirliliği kaynağı olarak tabir edilen çöl tozlarının taşınımı ve enverziyon oluşumu dışında İlimizde hava kirliliği değerlerinde önceki yıllara göre gözle görünür bir azalma görülmektedir. İlimiz Merkezinde bulunan 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu ile İlimizin hava kalitesi anlık olarak daimi şekilde izlenmektedir. Hava kalitesi izleme istasyonlarından ısınma kaynaklı, sanayi kaynaklı ve trafik kaynaklı hava kalitesi değerleri ayrı ayrı ölçülmektedir.”