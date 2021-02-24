‘Havaalanı onur meselemiz’

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, yıllardır Çorum’a vaat edilen fakat bir türlü hayata geçirilemeyen havaalanının Çorum halkı için artık onur meselesi olduğunu söyledi.

Havaalanı meselesinin çözülmemesinde Çorum vekillerinin de payının olduğunu ifade eden Bilan, şu açıklamayı yaptı:

“Gelen giden heyetler, ardından boş vaatler, bu da yetmiyormuş gibi dışarıdan engele gerek yok içimizden birilerinin “Havaalanı Çorum için öncelik değil” demeçlerinden sıkıldık artık. Şunu herkes anlasın; havaalanı Çorum için bir ihtiyaçtır. Sanayi ve turizmin gelişmesinin olmazsa olmazıdır ve Çorum halkının onur meselesidir. Potansiyeli olmayan illere yeni havaalanı yapılırken Çorum'da yarım kalan havaalanı neden tamamlanmaz? Mesele para ve maliyet ise bir iş adamımız çıkmış ‘100 milyon TL katkı vereyim yapın’ diyor. Bu çok ciddi bir destek ve iradedir. Sayın Ahmet Ahlatcı’ya bu destek için sonsuz teşekkürler. Maddi soruna da çözüm bulunduğuna göre havaalanı konusu neden çözülmez? Bu desteklere rağmen havaalanı meselesinin çözülmemesinde bundan sonra Çorumlular iyi niyetli düşünmeyecek, bu işte art niyet arayacaktır. Sayın vekiller de yeni yapılacak seçimlerde hangi sırada yer alacakları konusuna çalıştıkları kadar bu milletin problemlerine de eğilseler iyi olacak.

İlimizde bir tane devlet yatırımı kalmadı. Havaalanı ve tren yolu için sadece vaat veriliyor, yıllardır bir sonuç yok. Yerel gazetelerde bol bol siyasilerin resimleri var. Biz bunların yerine manşetten Çorum'a havaalanı, tren yolu geldi başlığını görmeyi istiyoruz. Artık sıkıldık! Beceremeyen gitsin. Hiç kimse bu kentin kadrolu milletvekili değil. Vakıf 19 olarak Çorum iline bu yatırımların gelmesi için her türlü desteği vermeye hazırız.”

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 18:38