Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri havadan su üretebilen sistem tasarladılar.

7.sınıf öğrencileri tarafından Matematik öğretmeni Eray Eker ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Peker koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında ilk prototip de üretildi.

Şehirdeki su sıkıntısı konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve öğrencilerin kendi tasarımlarını üretebilmeye amaçlayan projenin ilk prototipi okulda kullanılmaya başlandı.

İnovaktif eğitim ile çocukların teorikte öğrendikleri bilgileri laboratuvarda ve robotik atölyede çalışarak pratiğe aktararak kalıcı ve gelişimsel bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi. (Haber Merkezi)