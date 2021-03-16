Havamız alarm veriyor

Türkiye, 106 ülkeyi kapsayan 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nda 46'ncı sırada yer aldı. Rapora göre Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentler arasında Çorum, Erzurum ve Düzce yer aldı.

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yayımlanan rapor, metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor.

Raporda iyi hava kalitesi aralığı 0-12 (µg/m³) PM2,5 olarak tanımlanıyor. Orta kalitedeki havanın değer aralığı ise 12,1-35,4 (µg/m³).

Türkiye'de metreküp başına düşen ortalama PM 2,5 yoğunluğu 18,7.

2019 raporunda bu yoğunluk 20,6 düzeyindeydi ve Türkiye 96 ülkenin yer aldığı listede 43'ncü sıradaydı.

Saç telinin çapının 30'da biri kadar büyüklükteki bu maddeler bazı solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanseriyle ilişkilendiriliyor.

Rapora göre hava kirliliği dünya genelinde her yıl 600 bini çocuk yedi milyon erken ölümde rol oynuyor ve küresel ekonomiye 2,9 trilyon dolarlık yük getiriyor. Raporda dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının tehlikeli seviyede kirli hava soluduğu belirtiliyor.

Uzmanlar hava kirliliğinin bu değerler arasında yer aldığı kentlerde yaşayan hassas kişilerin solunum sorunu riski nedeniyle dışarıdaki aktivitelerden kaçınmalarını tavsiye ediyor.

KORONAVİRÜS SALGININDA HAVA KALİTESİ ARTTI

Raporda koronavirüs salgını sırasında sanayi ve ulaşım kaynaklı emisyonların azalması nedeniyle ölçüm yapılan ülkelerin yüzde 84'ünde ve kentlerin yüzde 65'inde hava kalitesinin 2019'a göre arttığı belirtiliyor.

Ancak uzmanlar kısıtlamaların kaldırılmasıyla hava kirliliğinin yeniden artışa geçeceği endişesini dile getiriyor. (BBC Türkçe)

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 17:46