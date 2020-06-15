Havuzbaşı sezonu açtı

RECEP MEBET

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı’nın sahibi olduğu Havuzbaşı Kafe ve Restoran, pandemi tedbirleri altında yaz sezonunu açtı.

Toplamda 1000 metrekareyi aşan kapalı ve açık mekanlarıyla Çorum’un en büyük işletmelerinden biri olduklarını belirten Burhan Balcı, “Müşterilerimizin ailecek gönül ferahlığıyla gelebilecekleri bir ortam sunuyoruz” dedi.

Geniş, ferah ve oldukça havadar bir alanda faaliyet gösteren işletmede, koronavirüs tedbirlerinin iki katı sosyal mesafe uyguladıklarını vurgulayan Balcı, yaptıkları düzenlemelenin büyük beğeni topladığını söyledi.

Türkiye ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerini Çorum halkıyla buluşturduklarını anlatan Balcı, “Müzik dinletisi eşliğinde keyifli vakit geçirmek, çayını ve kahvesini yudumlamak, pasta veya dondurmasını yemek isteyenleri Havuzbaşı’na davet ediyoruz” diye konuştu.

Sabahları serpme kahvaltı, ocakbaşında ızgara ve tava çeşitleri ile zengin bir menüyü müşterilerinin beğenisine sunduklarını dile getiren Balcı, düğün, nişan, sünnet, mevlid ve toplantı gibi özel günler için toplu yemek rezervasyonlarını almaya devam ettiklerini kaydetti.

Balcı, tüm Çorum halkını Eski Kültür Sitesi yerindeki Çorum Park’ta faaliyet gösteren Havuzbaşı Kafe ve Restoran’a beklediklerini sözlerine ekledi.