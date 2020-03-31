HAYDİ ÇORUM Sabırla devam

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Korona virüs mücadelesinde Çorum'da genel itibariyle başarılı bir noktadayız. Vaka sayımızda ciddi bir artış yok, hastanelerimiz teyakkuzda, tüm tedbir ve önlemler en üst seviyede uygulanıyor.

Valilik başta olmak üzere tüm kurumların bu konudaki uyum ve koordinasyonu her türlü takdiri hakediyor.

Vefa Destek Gurubu, gece gündüz demeksizin evlerinde kalan yaşlılarımızın emrinde olmayı sürdürüyor.

Gönül sıfır vaka olsun ister elbet ancak tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs illetinden Çorum'un soyutlanması elbette mümkün değil.

Herkes, kendisini korona virüsle mücadelede en sorumlu noktada saymalı, ben tedbirli olmasam bu çabaların tümü boşa çıkacak diyerek, üzerine düşen sorumluluğu sık sık kendisine telkin etmelidir.

Bir şey olmuyorsa bu boşvermişlikten değil, bu vakte kadar alınan tüm önlemlere azami uyulduğundandır. Bıtkınlık ya da boşvermişlik yapktığımız gün, facianın hangi boyutlara varacağını tecrübe ederek değil, akıl ve feraset yoluyla bilmemiz gerekir.

Tüm çaba en az kayıp ve hasarla bu süreci atlatmak için. Çorum'da binlerce insan kurallara uymak için çaba sarfederken, bir kaç sorumsuzun tüm bu çabayı boşa çıkarabileceğini asla ama asla unutmamalıyız.

Tedbir zincirinin bir halkası olduğumuzu, bizim tedbiri elden bıraktığımızda tüm tedbir zincirinin bozulacağını akıldan çıkarmadan, sabırla mücadeleye devam etmeliyiz.

Bu mücadelenin içinde olup üçerimize düşeni yaptığımız gibi çevremizi de bu konuda aydınlatmalı, gerekli tedbirlerin sıkı sıkıya uygulanması için uyarıcı görevlerimizi de hassasiyetle yerine getirmeliyiz.

Gün armudun sapı üzümün çöpü deyip, birbirimizin moralini bozma zamanı değil, bilakis tüm gücümüzü korona virüs mücadelesine kanalize etmeliyiz.

Bu arada mücadelenin sadece virüsten korunmakla sınırlı olmadığını, aç ve açıkta talan insanların da elinden tutmanın tam zamanı olduğunu hatırdan çıkarmadan, yardımlaşma, dayanışma ve birbirimize destek olmayı da ihmal etmeyelim.

Dedikodu neviinden yayılan ve teyit edilmemiş hiç bir bilgiye inanmayıp, özellikle sosyal medya yalanlarıyla morallerimizi bozmamak gerek.

Son söz olarak da bu mücadelede görev alan sağlık çalışanları başta olmak üzere, bu şehrin temizliği için gecesini gündüzüne katan temizlik ekiplerine, emniyet güçlerine ve vefa destek gurubunda görev alan herkese hem dua edelim hem de gönülden teşekkür edelim.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 20:47