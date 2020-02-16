‘Hayır Çarşısı’ kuracaklar

MURAT ÇETİN

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderilen giyim malzemeleri Çorum’a ulaştı. Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Çöplü Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılcı, düzenlemelerin yapılmasından sonra dağıtım çalışmalarının da başlayacağını duyurdu.

Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, yardım malzemelerinin artarak devam edeceğini belirterek, yardımların Çorum organizasyonunu Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı’nın gerçekleştireceğini açıkladı.

Kılcı, dağıtımı gerçekleştirilecek olan giyim malzemeleri için federasyon adına hayır çarşısı oluşturacaklarını belirterek, katkıda bulunan federasyon yönetimine hayır sahiplerine teşekkür etti.