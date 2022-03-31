‘Hayır sahiplerini bekliyoruz’

MURAT ÇETİN

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Ramazan ayı ile birlikte artan yardım seferberliğinde, veren elle alan eli buluşturmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Mahallemizde gerek kendi vatandaşımız gerekse de mülteciler olmak üzere çok sayıda ihtiyaç sahibi aile var, Hayır sahiplerinden destek ve katkı bekliyoruz.” dedi.

Yıllardır hayır sahiplerinin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Muhtar Hanefi Özdemir, Çorumlular’ın adeta hayırda yarışır bir durumda olduklarını, imkanları oranında yaptıkları yardımlarla mağdur ve ihtiyaç sahibi insanları görüp gözettiklerini aktararak, “Hayır hasenat konusunda cömert olan bir şehirde yaşıyor olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Çok şükür hayır sahipleri mağdur insanlarımızı bırakmıyor. Fakat ihtiyaç sahibi insanlarımızın sayısı da az değil. Muhtarlık olarak yaptığı organizasyonlar ile veren elle alan eli buluşturuyoruz. Özellikle mübarek Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin dertlerine derman olup, sofralarına bir lokma aş olabilmek için tüm hayır sahiplerine destek çağrısında bulunuyorum.” diye konuştu.