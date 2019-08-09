‘Hem çalışıp hem de muhtarlık yapabilirler’

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Buharaevler Mahalesi Muhtarı Ümit Patıroğlu ve Çomarbaşı Köyü Muhtarı Ferhat Kabak’ın Belediye’de çalışması ve muhtarlık yapmasında mevzuat bakımından bir sakınca olmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, her iki muhtarın durumu ve kanunun ilgili maddelerine atıfta bulunuldu., Açıklamada şu görüşlere yer verildi; “İlimiz basınında çıkan bazı haberlerde; Merkez Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu ve Merkeze bağlı Çomarbaşı Köyü Muhtarı Ferhat Kabak'ın Çorum Belediyesinde ikinci bir işte çalıştıkları ve hatta müdürlük yaptıkları, aynı zamanda muhtarlık yaptıklarından dolayı durumun etik olmadığı iddia edilmiştir.

Haberde yer alan İlimiz Merkez Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketine bağlı olarak Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde İş Kanununa tabi ekip başı olarak çalışmakta, İlimiz Merkez Çomarbaşı Köyü Muhtarı Ferhat Kabak ise Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketine bağlı olarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde yine İş Kanununa tabi şoför olarak görev yapmakta olduğu, iddia edildiği gibi her iki muhtarın da müdür veya amir konumunda olmadığı açıktır.

Adı geçen şahısların muhtar olarak seçilmesi konusunda mevzuatımızda yer alan 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar heyetleri Teşkiline Dair Kanunda yer alan hükümlerle, aynı konuda son Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili olarak YSK'nun 26.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1036 sayılı Kararında da herhangi bir kısıtlama veya yasaklama hükmü bulunmamaktadır. Kanun maddeleri ve YSK kararına göre işçi olarak çalışanların görevlerinden ayrılmadan aday olabilmeleri ve seçilebilmeleri mümkündür.

İşçi statüsünde çalışanların seçildikten sonra muhtarlık görevini sürdürebilmeleri için işlerini bırakacaklarına dair mevzuatımızda herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup, bu kişilerin görevleri ile birlikte köy ve mahalle muhtarlığını da yürütebileceklerine dair (muhtarlık işlerinin aksatılmaması kaydı ile) İçişleri Bakanlığının 17.04.1987 tarih ve 740 sayılı, 30.07.1987 tarih ve 4711 sayılı, 12.05.2009 tarih ve 62298 ve 18.05.2009 tarih ve 62307 sayılı dört adet "Görüş" ü mevcuttur.

Konu hakkında mevcut düzenlemeler göz önüne alındığında; Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketinde işçi statüsünde çalışan ve aynı zamanda Buharaevler Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Ümit Patıroğlu ile Çomarbaşı Köyü Muhtarlığı görevini yürüten Ferhat Kabak'ın, muhtarlık görevi yanında işçi olarak bir başka işte çalışmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 20:36