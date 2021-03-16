Hemşehrimiz Belçika Kadın Kolları Genel Başkanı oldu

Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan Çorumlu hemşehrimiz Fikriye Ayrancı Keper, UID (Uluslararası Türk Demokratlar Birliği) Belçika Kadın Kolları Genel Başkanı oldu.

Kısa adı UID olan Uluslar arası Türk Demokratlar Birliği Belçika teşkilatı yeniden yapılanma çerçevesinde Belçika Kadın Kolları Başkanlığına Çorumlu Fikriye Ayrancı Keper getirildi.

2004 Yılında Almanya’nın Köln şehrinde gönüllülük esasına göre kurulan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD’nin ismi, 2018 yılında yapılan 6. Olağan Genel Kurulu’nda Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) olarak değiştirildi.

Yapılan Kongre’de, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)’nin Genel sekreterliğini yürüten Enis Çimen, Belçika UID Genel Başkanlığı’na seçildi.

Genel Başkan Enis Çimen başkanlığında oluşan yönetimde Çorumlu Fikriye Ayrancı Keper, Belçika Kadın Kolları Başkanı olarak yer aldı.

FİKRİYE AYRANCI KEPER KİMDİR?

Çorum doğumlu olup, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan Keper, evli ve iki kız çocuğu annesi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde okurken, yurtdışına taşınan Keper, Belçika’da son 4 yıldır kısa adı UETD olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği‘nde (Union of European Turkish Democrats-UETD) gönüllü ve aktif olarak çalışıyor. Belçika’nın Genk şehrinin UETD şube başkanlığını yaparken, yapılan seçimle Belçika Kadın Kolları Genel Başkanı oldu.