Hemşehrimiz HDP'nin kapatılmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Çorumlu hemşehrimiz Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine (AYM) sundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamede; 451 partili hakkında siyasi yasak istenmiş, 69 partilinin söz ve eylemleri, partinin temelli kapatılması istemindeki 'suçların odağı' olmasına gerekçe olarak gösterilmişti. AYM tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, HDP 5 Kasım'da Yüksek Mahkeme'ye ön savunmasını sundu. HDP’nin savunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de esas hakkındaki görüşünü bugün AYM'ye gönderdi.

Bu sürecin ardından AYM raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, Mahkeme üyelerine dağıtılacak.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti 3'te 2 oy çoğunluğuyla karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme, partinin temelli kapatılmasına, hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.