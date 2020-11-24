Hemşehrimiz ikinci kitabını çıkardı

Hemşehrimiz yazar Deniz Karameşe’nin ikinci kitabı raflardaki yerini aldı.

İçerisinde dört farklı çocuk tiyatrosu oyun metni barındıran ‘Çocuk Tiyatrosu Oyun Metinleri 1’ adlı kitap, tüm seçkin kitapçılarda satışa sunuldu. Geçtiğimiz aylarda ‘İnci'nin Günlüğü’ çocuk hikayesi serisinin ilk kitabı olan ‘Deniz, Kum, Güneş ve Kamp’ Platanus tarafından yazın dünyasına katılmıştı. Karameşe, bu kez de ‘Atatürk Bizim Takımlı’, ‘Bu Nasrettin Hoca’, ‘Yumurta ve Pinokyo’, ‘Sevecen ile Alican’ alt başlıkları altındaki dört tiyatro metnini kitabında topladı.