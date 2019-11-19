‘Her yıl 3 milyon kişi KOAH’dan ölüyor’

M.BURAK YALÇIN

HİTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Gülhan, dünyada 384 milyon KOAH hastasının olduğunu belirterek, her yıl 3 milyon kişinin bu hastalıktan öldüğünü söyledi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 20 Kasım Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü nedeniyle konferans düzenlendi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hastane Başhekimi Mesut Sezikli, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Barış, öğrenciler ve hastane personeli katıldı.

BAYKAM: BU PROGRAMLAR TOPLUMU BİLİNÇLENDİRİYOR

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, sağlık adına halkı bilinçlendirmek için bu programları yaptıklarını belirterek, “Bu programlar toplum sağlığı açısından da çok büyük getirisi olan aktiviteler. Bizde hem Üniversite hem de Sağlık Müdürlüğü olarak duyarlılığımızı son derece yüksekte tutup konuyla ilgili aktivitelerde hem hizmet içi eğitim anlamında hem de halkımızı bilinçlendirme anlamında bu aktiviteleri yapıyoruz” dedi.

GÜLHAN: DÜNYADA 384 MİLYON KOAH HASTASI VAR

Programa konuşmacı olarak katılan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Gülhan da KOAH’ın dünyada 384 milyon KOAH hastası olduğunu belirterek toplumda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH hastası olduğunu söyledi.

‘BİRÇOK KİŞİ HASTALIĞININ FARKINDA DEĞİL’

Birçok KOAH hastasının hastalığının farkında olmadığını da ifade eden Meral Gülhan, KOAH’ın solunum yetmezliği ve yaşam kalitesini düşürdüğünü belirterek, her yıl 3 milyon kişinin KOAH nedeniyle öldüğünü kaydetti.

‘TOPLUM YETERLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİL’

KOAH’ın dünyada 3. nedeni, tüm ölümlerin ise yüzde 6’sından sorumlu olduğunu da vurgulayan Gülhan, “Türkiye’de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedeni ve bu ölümlerin yüzde 61.5’i KOAH nedeniyle. KOAH ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Toplum bu konuda yeterli bilgiye sahip değil” diye konuştu.

‘KOAH’A YOL AÇAN EN ÖNEMLİ NEDEN SİGARA’

KOAH’ın çoğunlukla sigara dumanı ve bazı kişilerde zararlı gaz ve parçacıklara bağlı olarak geliştiğinin de altını çizen Gülhan, “Soluk yollarında mikrobik olmayan bir iltihap ortaya çıkar. Bu iltihaplanma sonucunda hava yolları daralır. Birey soluk verdiğinde bir miktar hava akciğerlerde hapis kalır. Kirli havanın dışarı atılması ve temiz havanın içeri alınması güçlenir. Akciğerde kalıcı hasar gelişir. KOAH, hayati riski yüksek bir hastalıktır. KOAH’a yol açan en önemli nedende sigaradır. Dünyada ve Türkiye’de her 10 kişiden 2’si KOAH’lıdır” şeklinde konuştu.