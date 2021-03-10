HES kodunu paraya çevirdiler!

FATİH BATTAR

Çorum’da pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf, Koronavirüsü paraya çevirmenin yolunu buldu.

Bazı esnaflar, kamu binalarına girişte, AVM’lerde, şehirlerarası yolculuklarda zorunlu olan HES kodu alma işlemini yapamayan vatandaşların işlemlerini belli bir ücret karşılığında yapmaya başladı.

Çeşitli yollardan ücretsiz olarak ve çok kısa sürede temin edilebilen HES kodu ve seyahat izin belgesi alma işlemleri bazı işletmeler için para kazanma kapısı oldu.

Daha çok yaşlılar ve interneti kullanamayan vatandaşlar bu ilanlar sayesinden ücret ödeyerek HES kodlarını alabiliyor.