‘Hesap vereceğiniz günler yakındır’

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, devlet erkanının İskilipli Merhum Atıf Hoca’yı anma programına katılmasının suçu ve suçluyu övmek anlamına geldiğini ileri sürdü.

Köse; “Gerçek hukukçular bilir ve söyler.” diyerek başlayan sosyal medya paylaşımında, şunları söyledi;

“Gerçek Hukukçular bilir ve söyler; Bir mahkemenin verdiği kesinleşmiş mahkumiyet karar ancak “iadeyi muhakeme” yolu ile ya da TBMM'nin alacağı bir “af” kararı ile ortadan kaldırılabilir. Milli mücadele düşmanı İskilipli Atıf Hoca için iki hususta da alınmış bir karar yoktur. Hal böyle iken Çorum Valisi ve devlet erkanının katılımı ile mezarı başında anılması suçu ve suçluyu övmektir ve suçtur. Bağımsız Türk yargısının önünde hesap vereceğiniz günler çok yakındır.”

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 19:46