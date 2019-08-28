Heykeltıraş misali ağaçlara şekil veriyorlar

RECEP MEBET

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yapan form budama ekipleri, şehrin dört bir yanını süsleyen ağaçlara şekil vererek adeta birer sanat eserine dönüştürüyorlar.

İki ayrı grup halinde, Çorum’un farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren form budama işçilerine, temizlik ekipleri de destek veriyor.

Büyük ilgi gören budama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığımız Ekip Lideri Ferhat Kaya, il genelindeki park ve yeşil alanlarda bulunan ağaç ve süs bitkilerine estetik şekiller verdiklerini söyledi.

Selim Eyvaz ve Hasan Çetinkaya ile birlikte çalışmalarına devam eden Kaya, Bahattin Köksal liderliğindeki diğer ekipte ise Yasin Ceylan, Fatih Özen ve Murat Baykara isimli arkadaşlarının görev aldığını kaydetti.



AĞAÇ KUAFÖRLERİ

Form budama çalışmalarının ağaçların gelişimi dikkate alınarak yılda birkaç kez, düzenli şekilde yapıldığını anlatan Ferhat Kaya, çalı türü bitkileri tıraş ettikleri için kendilerine ‘Ağaç Kuaförü’ ismini verdiklerini kaydetti.

Kullandıkları özel ekipmanlarla geometrik şekiller verdikleri ağaçları estetik bir görünüme kavuşturduklarını belirten Kaya, “Gerçekleştirdiğimiz işlem sırasında ağacın yapısını dikkate alarak en uygun formu vermeye çalışıyoruz” dedi.

Usta-çırak ilişkisiyle öğrendikleri form budama tekniklerinin büyük ilgi gördüğünü ve vatandaşların beğenisini kazandığını dile getiren Kaya, “İnsanların her gün gelip-geçtikleri cadde ve sokaklardaki yeşil alanlara estetik bir görünüm kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.