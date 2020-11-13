Hİ-RA’da kış kampanyası

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Hüseyin Fışkın’ın sahibi olduğu Hİ-RA Ayakkabı ve Çanta Mağazası’nda kış sezonu kampanyası devam ediyor.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Mağaza Sahibi Hüseyin Fışkın, deri ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler uyguladıklarını söyledi.

“Benzersiz modellerimiz ve fiyatlarımızla iddialıyız” diyen Hüseyin Fışkın, “Müşterilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için koronavirüs tedbirlerini en üst seviyede uyguluyoruz” dedi.

Mağazaya gelemeyen müşterilerinin sipariş ettikleri ürünleri adrese teslim ettiklerini anlatan Fışkın, “Bayan ayakkabıları ve çanta çeşitlerinde sunduğumuz kampanya fırsatlarından faydalanmak isteyen herkesi Gazi Caddesi Vergi Dairesi karşısı numara 47/A’daki mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 18:41