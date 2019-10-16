Hıdırlık cami anahtarları ve sakalı şerif kutusu müzeye devredildi

Çorum’daki Hıdırlık camisinde bulunan ve camiye ait eski kapı anahtarları ile Ulucami sakalı şerif kutusu Müze Müdürlüğüne devredildi.



Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’nin geçtiğimiz günlerde Hıdırlık camisine yaptığı ziyarette tespit ettiği anahtarlar ve Sakalı Şerif kutusu gereken bakımlarının yapılarak gelecek nesillere aktarılmaları amacıyla Çorum Müzesi yetkililerine teslim edildi.

İl Müftü Yardımcıları Adnan Bıyık ve Yıldız Üveyik’in de hazır bulunduğu teslim töreninde devralınan anahtarlar ve sedef işlemeli kutu gerekli bakımları yapıldıktan sonra müzede koruma altına alınarak, uygun bulunmaları halinde teşhirde sergilenebilecek.