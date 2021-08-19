Hışıroğlu Kağıt yeni yerinde üretime başladı

FATİH BATTAR

Küçük Sanayi Sitesi’nde 2015 yılında 600 metrekare alanda kurulan Hışıroğlu Oluklu Mukavva, üretim ve istihdam kapasitesini artırarak, Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin 800 metrekare yeni yerinde üretime başladı.

Çorum dışında Karadeniz bölgesinde ihracat yapan firmaların kağıt tedariğini sağlayan Hışıroğlu Kağıt, sektörde bölgenin yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

‘GÜNLÜK 20 TON ÜRETİM YAPIYORUZ’

Yeni yerlerinde yeni sistem makineleri, ekipmanları ve yeni yatırımları ile sektörde iddialı olduklarını belirten Hışıroğlu Oluklu Mukavva sahiplerinden Fatih Hışıroğlu, günlük 20 ton üretim yaptıkları fabrikada hedeflerinin Avrupa’ya ihracat yapmak olduklarını söyledi.

22 yıl esnaflık yaptıktan sonra üretim ve imalat üzerine kurduğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Hışıroğlu, 2015 yılında ortağı Çağrı Akpunar ile girdiği kağıt sektöründe 5 yılda sektörde iddialı konuma gelmenin heyecanı içinde olduklarını ifade etti.

2 KİŞİ İLE BAŞLADILAR 30 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORLAR

2 kişi ile başladıkları işte bugün 30 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Fatih Hışıroğlu, yeni yatırım ve yeni ekipmanlarla hem üretim kapasitesini hem de istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Hışıroğlu, şu anda Çorum dışında Karadeniz bölgesinde ihracat yapan büyük firmaların kağıt tedariğini sağladıklarını dile getirdi.

‘HEDEFİMİZ AVRUPA’YA AÇILMAK’

Kağıt sektörüne nasıl girmeye karar verdiğini anlatan Hışıroğu; “1993 yılında babamın yanında esnaflığa başladım. 2015 yılına kadar kuruyemiş sektöründe çalıştım. Kuruyemiş sektöründe hizmet verirken, hayalimde üretim ve imalat üzerine bir fabrika açmak vardı. 2015 yılında Çağrı Akpunar ile birlikte hayalimi gerçekleştirmek için kağıt sektörüne girmeye karar verdim. Küçük Sanayi Sitesi’nde 600 metrekare alanda bu işe 2 kişi olarak başladık. Daha sonra sektörde ciddi potansiyel olduğunu görünce hem üretim kapasitemizi hem istihdamdamımızı artırmaya karar verdik ve şimdi Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin 800 metrekare kapalı alanı 13 dönüm açık arazi üzerinde yeni yerimizde üretime başladık. Sektörde iddialıyız. Çorum dışında Sinop, Samsun, Ankara, Kastamonu, Ordu gibi illerde ihracat yapan büyük firmaların kağıt tedariğini sağlıyoruz. Şimdi yeni ekipman ve yeni yatırımlarla hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı artırmayı planlıyoruz. En büyük hedefimiz ise Avrupa ve Ortadoğu’ya ihracat yapmak.” dedi

Hışıroğlu olarak oluklu mukavva ve ambalaj sektöründe kaliteli üretim, üstün teknoloji ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı amaçladıklarını belirten Hışıroğlu; Tüm ambalajlar kendine özel tasarımlara sahipdir, ama bizim ambalajlarımız çok özel tasarımlara sahiptir.” dedi

‘EN İYİ KALİTEYİ EN İYİ FİYATLA SUNUYORUZ’

‘Günümüzün rekabetçilik ortamında ilerleyebilmek için, sürekli olarak kendimizi yenilemek, hizmet ve ürün kalitemizi yükseltmek, ürün çeşitliliği ve müşteri sayımızı arttırmak ve en önemlisi, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak zorundayız.’ diyen Hışıroğlu, “Bunun için zamanında hizmet vermek, en iyi kaliteyi en iyi fiyatla sunmaktır. Ürünlerimizin doğaya yan etkisi olmamakla beraber çalışmalarımızı insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde sürdürmekteyiz. Çalışma arkadaşlarımızın memnuniyetini de sağlayan firmamız yüksek kalitede mal ve hizmet üretmede sürekliliğini her şart ve koşulda gerçekleştirmektedir.” ifadelerini kullandı

Hışıroğlu Oluklu Mukavva A.Ş.’nin son teknoloji makine parkurunun yanı sıra kalifiye, yaratıcı ve amacına uygun üretim gerçekleştiren tecrübeli bir üretim ekibine sahip olduğunu ifade eden Fatih Hışıroğlu; “Şirket bu potansiyelini başta yaş sebze, meyve sektörü olmak üzere gıda, dayanıklı tüketim, tekstil ve vitrifiye sektörlerinde başarıyla sergileyebilmektedir. İklim, saklama ve nakliye gibi koşullar göz önünde bulundurularak, istenen ebatta sebze, meyve ve narenciye uygun ambalajlar üretilebilmektedir.” şeklinde konuştu

KENDİ ELEKTRİKLERİNİ KENDİLERİ KARŞILIYOR

Fabrika olarak kendi elektrik ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını aktaran Hışıroğlu, TKDK yatırımı ile fabrikanın çatısına güneş enerji paneli kurduklarını ve bu sayede fabrikanın bütün elektrik ihtiyacını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 18:55