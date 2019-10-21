Hitit 10 basamak birden yükseldi

Üniversitelerin akademik performansının sıralandığı URAP listesine göre, Hitit Üniversitesi 2000 yılından sonra kurulan 95 üniversite arasında ilk 10’da yer aldı.

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen, teknik donanımı ve personel altyapısını her geçen yıl daha iyi noktaya taşıyan Hitit Üniversitesi, akademik alandaki başarısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı verilerine göre, Üniversitemiz, makale, atıf, toplam bilimsel doküman, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve doktora öğrenci sayısı gibi göstergeler baz alınarak 400-449 puan aralığında yer almayı başardı. Bu puanla, 2000 yılından sonra kurulan arasında 85 üniversiteyi geride bırakan Hitit Üniversitesi, geçen yıla göre 4 basamak yükselerek ilk 10'a girdi.

Devlet üniversiteleri arasında da büyük bir başarı ortaya koyan Hitit Üniversitesi, en fazla yükseliş gösteren üniversitelerinden biri oldu. HİTÜ, 2018 yılında 55. sırada bulunurken, bu yıl 45. sırada yer alma başarısını yakaladı.

Hitit Üniversitesi, URAP Tüm Üniversiteler Sıralamasına göre ise 2018 yılında 67. sırada iken, bu yıl 11 basamak birden yükselerek akademik performansı en iyi 56. üniversite oldu.

Tıp fakültesi bulunan üniversitelerin akademik alandaki performansını ayrıca değerlendiren URAP'ın bu kategorideki listesinde de HİTÜ büyük bir yükseliş gerçekleştirdi. 2018 yılında, tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında 54. sırada yer alan Hitit Üniversitesi, bu yıl 12 basamak yükselerek 43. sırada yer aldı.

URAP’ın sıralama listesini değerlendiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk; “Daha iyi sıralamada yer alacak potansiyele sahibiz" dedi

URAP sıralamasının, Türkiye'deki üniversitelerin akademik performansını ortaya koyan önemli bir ölçü olduğunu belirten Öztürk, bu sıralamada üniversite olarak her geçen yıl daha iyi bir seviyede yer almayı başardıklarını söyledi.

Hitit Üniverstesi'nin yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen, akademik alanda çok hızlı bir gelişme kaydettiğini dile getiren Öztürk, "Altyapımızı güçlendirerek, üniversitemizi daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içindeyiz. Şu anda yakaladığımız bu başarı, üniversitemizin sunduğu imkanların yanı sıra öğretim elemanlarımızın gayreti neticesinde gerçekleşmiştir. Bu noktada tüm öğretim elemanlarımız ile idari personelimizi bu gayretlerinden ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öztürk, üniversiteyi bulunduğu noktadan daha üst sıralara taşımak için çalışacaklarını belirterek, "Üniversite üst yönetimi olarak idari personelimizle birlikte gerekli desteği sağlayarak daha başarılı çalışmalar için her türlü adım atma yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemizin sahip olduğu potansiyel, öğretim üyelerimizin üst düzey nitelikleri dikkate alındığında ilk 10 içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekmektedir. Bu başarı bir anlamda bizi daha üst sıralara çıkma konusunda motive eden bir faktördür. İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına katma değeri yüksek üniversite hedefimize kararlılıkla ilerlemekteyiz" ifadelerini k