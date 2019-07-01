Hitit Akademi’de Zekeriya Işık güven tazeledi

FATİH AKBAŞ

Hitit Akademi Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Başkan Doç. Dr. Zekeriya Işık’la yola devam edildi.

Genel kurulda ilk olarak divan heyeti belirlendi. Divan başkanlığına Eşref Eldoğan katip üyeliklere ise Eyyüp Ensari Şahin ve Harun Kısacık seçildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı genel kurulda Zekeriya Işık başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu: “Yönetim Kurulu: Mustafa Ceylan, Fatih Turbay, Fevzi Diker, Recep Çakar. Denetim Kurulu: Fatih Maden, Mehmet Evkuran ve İbrahim Yüksel.”

‘PROJELERİMİZDE GENÇLİĞİ MERKEZE ALACAĞIZ’

Genel kurul sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Zekeriya Işık,

Hitit Akademi Derneği’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de düzenlediği panel, konferans ve seminerlerle, iş birliği yaptığı kurumlarla birlikte düzenlenen sempozyumlarla Çorum’un, bölgenin ve ülkemizin başta sosyal ve kültürel değerlerini tanıtmak olmak üzere gerek gördüğü hemen her alanda üretmeye ve katkı sağlamaya devam edeceğini belirterek, “Hitit Akademi Derneği’nin önümüzdeki iki yıldaki stratejik planı, öncelikle İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Nikonya’yı Çorum Yapan Gönül Sultanları’ projesini tamamlamak, Yeşilay tarafından hayata geçirilen, derneğimizin de ortağı bulunduğu bağımlılıkla mücadele projesinin başarısı için gerekli katkıyı sağlamak, Hitit Üniversitesi ile birlikte düzenlemeyi öngördüğü Uluslararası Elvan Çelebi ve Uluslararası Koyun Baba sempozyumlarının gerçekleştirilmesi için çalışmak olacaktır. Hitit Akademi Derneği bütün bunların yanısıra üniversite gençliğini merkeze alan sosyal ve kültürel programlarını sürdürmeye devam edecektir” dedi. Işık, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.