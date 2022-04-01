Hitit FM yeniden yayında

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği radyosu Hitit FM, uzun bir aradan sonra 105.0 Mhz frekansı ile yeniden yayına başladı.

Öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapacağı ve karasal yayınla Çorum’a yeni bir ses katacak olan Hitit Üniversitesi Radyosu Hitit FM, ‘Çorum'un En Hit Radyosu’ sloganı ile dün itibariyle yayın hayatına başladı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İdari Binası 4. katta gerçekleşen radyonun açılış törenine Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, Halkbank Bölge Müdürü Alparslan Cengiz Şeker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, radyoyu 2020 yılında hizmete açacaklarını fakat salgından dolayı ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, “Şuanda tüm teknip altyapısı tamamlanarak ‘Çorum’un En Hit Radyosu’ ve ‘Çorum’un En Hit Radyosu’ sloganıyla Hitit FM araçlardan ve radyo alıcısı bulunan bütün ortamlardan dinlenebilecektir. Bir taraftan Medya ve İletişim Programımızın uygulama ve eğitim radyosu, diğer taraftan Hitit Üniversitesi’nin tanıtımı bakımından kamuoyuna açılan arayüzü, güçlü sesi görevlerini ifa edecek olan Hitit FM radyosu şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ise üniversitenin akademik anlamda önemli bir misyon yürüttüğünü dile getirerek şunları söyledi: “Bunu da pratiğe çok iyi bir şekilde döküyor. Gerek akademik anlamda gerek ticari, kültür, sanat anlamında üniversitemizin her yerle iyi bir etkileşim ve işbirliği içerisinde. Bundan mutluluk duyuyoruz. Radyoda bunlardan bir tanesi. En önemli iletişim araçlarından. Sürekli hayatımızda olacak bir platform.”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Hitit FM’in hikayesinin 2014 yılında başladığını aktararak, “2018 yılında karasal yayına başvurduk. Bunun altyapısını oluşturmak ciddi bir takım oyunu, destek, tam bir bütünleşme gerektiriyordu. Bizleri bu konuda hiç yalnız bırakmayan Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Halkbank Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu süreçte fedakârca çalışan ve emek veren Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Aşır’a da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Hitit Üniversitesi’nin akademik anlamda isminden söz ettiren bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, “Açıldığı günden bugüne kadar çok uzun süre geçmemesine rağmen insan hayatı bakımından çok kısa süre olmasına rağmen nereye el atmışsa üniversitemiz ülkemizde ses getiriyor. Birçok organizasyonlarla, sempozyumlarla örnek gösteriliyor. Gerçekten Türkiye’de akademik anlamda isminden söz ettiriyor” ifadelerini kullandı.

Programda radyonun açılmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından radyonun açılışı yapıldı.