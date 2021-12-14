Hitit Ulaş A.Ş’den vatandaşlara çağrı

Çorum’da halk otobüsleri işletmeciliğini yürüten Hitit Ulaş A.Ş’nin yönetimi yaptığı açıklamada vatandaşlara daha fazla toplu taşımayı kullanma çağrısında bulundu.

Açıklamada toplu taşımanın daha fazla kullanılması ile trafikte de rahatlama olacağı belirtildi.

Şehir içi toplu taşıma esnaflığı yapan özel halk otobüsçülerinin zaten ücretsiz taşımadan dolayı zor günler geçirirken birde buna yüzde 60 oranında akaryakıt zamlarının eklendiğinin belirtildiği açıklamada, “Akaryakıt fiyatları %60 oranında artarken, toplu taşımaya da %28 zam verildi. Bu da bizlere yılbaşından itibaren yansıyacak. Çorum halkı haklı olarak toplu taşımada hizmetin kalitesinin artırılmasını istiyor. Bizlerde vatandaşımızın haklı taleplerine cevap verebilmek için günün 17 saati bu işle uğraşıyoruz. Takdir edersiniz ki güzel hizmetin bir bedeli var. Mevcut yolcunun %30’unu bedava taşıyıp yakıt fiyatlarına %60’da ekleyince oluşan ekonomik sıkıntı ister istemez hizmet kalitesine de etken oluyor.”denildi.

TOPLU TAŞIMAYI KULLAN TRAFİĞİ RAHATLAT

Tüm bu sıkıntıları göğüslemeleri ve Çorum halkına kaliteli hizmet sunmaları için iki aşamalı çözümün olduğunun dile getirildiği açıklamada bunlar şöyle sıralandı:

“Toplu ulaşımdaki %30 bedava yolcuyu hükümet yada belediye karşılayacak.

Çorum halkı kendi özel aracı ile işe gelip gitme yerine toplu taşımayı tercih etmeliler.

Bizler toplu taşıma esnafı olarak birinci konu üzerine yıllardır devlete, hükümete taleplerimizi isteklerimizi zaten sunuyor, istiyor ve iletiyoruz. Şu içerisinde bulunduğumuz ortamda da siz değerli Çorum halkından ricamız; İş yerinize sabahları arabayla gitme yerine toplu taşımayı kullanmanızdır. Sizler toplu taşımayı kullanırsanız öncelikle bizlerin ekonomik durumuna katkı sağlamış olursunuz. Bizlerde de bu ekonomik katkı hizmete, kaliteye dönüşür. Bu bizleri ve sizleri ekonomik olarak çok rahatlatır. Bu şekilde şehrimizdeki sabah ve akşam trafik keşmekeşliğini asgari seviyeye çekmiş oluruz. Bunun yanında sizlerde yakıttan tasarruf etmiş olursunuz. Bununla da kalmaz şehir içi otopark ücretinden kurtulursunuz. Aylık bazda düşünüldüğünde bütçenize takriben aylık bazda 440-620 TL katkı sağlamış olursunuz. Gelin hem aile tasarrufu ve de şehrimizin havasının daha temiz olması için sizlere çağrıda bulunuyoruz. Burada Çorum halkı olarak hepimiz kazançlı çıkacağız. Burada başlıca şehrimizin havası daha temiz kalacak. Şehir merkezinde esnaflarımızın dükkanlarının önü rast gele uzun süre park eden araçlarla kapatılmayacak. En önemlisi de aile ekonomimize gereksiz araç kullanmayarak büyük katkı sağlamış olacağız.” (Haber Merkezi)