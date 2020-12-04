Hitit Üniversitesi'nin acı günü

Hitit Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı şefi Nezir Yasak (48) vefat etti.

Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Yasak, bugün hayata gözlerini yumdu. Yasak Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden Nezir Yasak için Hitit Üniversitesi Rektörlüğü de bir taziye mesajı yayınladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada; "Yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat eden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız şefi Nezir Yasak' Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 14:27