HİTÜ, en çevreci üniversiteler arasında

Hitit Üniversitesi ‘Çevreye Duyarlı Üniversiteler’ sıralamasında, dünyada yüzlerce üniversiteyi geride bıraktı.

2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulan Dünya Üniversiteleri IU Greenmetric Ağı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde yaptığı değerlendirmeye, bu yıl dünya genelinde, 71’i Türkiye’den, toplam 956 üniversiteyi dahil etti.

Greenmetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında başarısını sürdüren Hitit Üniversitesi, 2021 yılı sıralamasında dünyada 956 üniversiteden 611 üniversiteyi geride bıraktı.

2021 yılında Türkiye değerlendirmesinde ilk sıraları İstanbul Teknik, Erciyes, Yıldız Teknik gibi sayılı üniversitelerin aldığı GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında üniversite, Türkiye’de ise 2000 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumları arasında 5’inci sırada yer alırken, ülkemizden başvuran üniversite sayısının artmasına rağmen toplam 71 üniversiteden de 49’unu geride bırakarak 22’inci sıraya yerleşti.

‘ÇOK DAHA ÜST SIRALARDA YER ALMAYI ARZU EDİYORUZ’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversite yönetimi olarak attıkları her adımda çevreye duyarlılık gösterdiklerini belirterek, başvuru yapan üniversite sayısındaki artışa rağmen bu alanda elde edilen sonucun da önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Öztürk, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS) çerçevesinde, atık yönetimi prosedürlerini sistematik bir şekilde sürdüren Hitit Üniversitesi’nin, geri dönüşüm, aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda örnek yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu yıl Çevreye Duyarlı Üniversiteler Sıralamasında dünyada ve ülkemizde birçok üniversiteyi geride bırakmış olmamız elbette memnuniyet verici ancak biz çok daha üst sıralarda yer almayı arzu ediyoruz. Elbette GreenMetric raporu farklı kriterlerin değerlendirilmesiyle hazırlanıyor ve genç bir üniversite olarak şartları en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, üniversitemizde çevreye duyarlılık açısından örnek teşkil eden uygulamalardan trijenerasyon sistemini devam ettiriyoruz. Yeni altyapı ve üst yapı yatırımlarında da çevre faktörünü özellikle dikkate alıyoruz. Çevreye uyum ve sıfır atık hedefiyle hareket ederek, çevrenin korunması konusunda gereken ne ise yapmaya devam edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın.” (Haber Merkezi)