HİTÜ’den başarılı proje sahiplerine teşekkür gecesi

Hitit Üniversitesi, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen projeler kapsamında başarılı çalışmaları bulunan akademisyen ve öğrenciler için ‘Teşekkür Gecesi’ etkinliği düzenledi.

Çorumlu Obası’nda düzenlenen etkinlik kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisi eşliğinde yemek verildi.

Programa, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, proje sahibi 55 akademisyen ile 51 öğrenci katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hitit Üniversitesi bünyesinde yeniden yapılanma kapsamında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) katkılarıyla bilimsel aktivitelere ve projelere ciddi bir ivme kazandırıldığını söyledi.

TTO ekibinin, yeni fikirlerin ortay çıkmasında, Çorum merkezli sanayi ile ilişkili ortak projelerde çok aktif bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Baykam, “TTO ekibi, süreçleri çok iyi yöneten bir ekip olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Bu ofisimiz, çok ciddi yatırımlara da vesile olacak üniversitemiz adına. Bugün burada, başarılı proje yürütücüsü akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizi kutlamak ve çalışmalarında da daha iyi motive olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinliği düzenledik. Başarılı çalışmalarınızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de başarılı proje yürütücüsü öğretim elemanları ile öğrencileri tek tek tebrik etti.

Üniversite yönetimi olarak bilimsel çalışmalara gereken her türlü desteği vermeye çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Bilimsel çalışmalarımız kapsamında son dönemde proje sayımız giderek artıyor. Bu başarının sürdürülebilirliği için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyoruz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022, 19:24