HİTÜ’nün spor tesisi alt yapısı güçlenecek

FATİH AKBAŞ

Spor Toto Teşkilatı Hitit Üniversitesi’nin yarım kalan spor sahasını tamamlayıp yeni spor alanları yaptıracak.

Hitit Üniversitesi’nin spor sahası tribün ve pistlerinin tamamlanması çalışmaları ile Kuzey Kampüsü ve MYO yerleşkelerine yapılacak sosyal ve spor alanlarının protokolü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında imzalandı.

İmzalanan protokol ile yapılacak olan tesislerin hayırlı olmasını dileyen Rektör Öztürk, “Vermiş oldukları desteklerden ve yakın ilgilerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’e teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 11:04