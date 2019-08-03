‘Hızlı tren masada’

M.BURAK YALÇIN

Hızlı trenin durdurulduğuna dair çıkan haberlere açıklık getiren AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “İhalesi olmayan bir şey nasıl durdurulabilir. Hızlı treninin sadece ihale olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘HIZLI TRENİN FİNANSI İÇİN ÇİN İLE GÖRÜŞME YAPILDI’

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Delice, Sungurlu, Çorum, Merzifon, Havza ve Samsun limanı hattından oluşan hem yük hem de yolcu treni projesinin etüt projesinin bittiğini belirterek, hızlı tren dosyasının ihale aşamasında ve masada olduğunu, finansı için ise Çin ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

‘O UÇAK ÇORUM’A İNECEK’

En çok havaalanı konusunun üzerinde durduklarını vurgulayan Milletvekili Ceylan, “Bir gün beraberce o uçağa binmeyi Allah nasip edecek. Belli bir noktaya geldik. Önümüzdeki günlerde bilgi verecek. Bu uçak bir gün Çorum’a inecek. 17 yılda Çorum’a 16 katrilyonluk bir yatırım yapıldı. Bu hizmetler devamlı artacak” ifadelerini kullandı.

‘MECİTÖZÜ-ÇORUM YOLUNUN YÜZDE 70’İ TAMAMLANACAK’

Mecitözü-Çorum arasındaki yolunda bu yıl sonuna kadar yüzde 70’inin tamamlanacağını ifade eden Ceylan, “Kırkdilim yolunda çalışmaların durduğu ile ilgili de haber gördüm. Böyle bir şey yok. Kırkdilim yolunun bir ucu Çatak Bölgesinden Osmancık yolu Gölünyazı civarından çıkacak. 200 metre kaldı. Yakın zamanda bu yolun ucu gözükecek.” dedi.

CEYLAN’DAN AHLATCI’YA ÖVGÜ

Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı da överek, Çorum’da gerek siyasette gerekse diğer tüm paydaşlarla olumlu bir sürece vesile olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2019, 15:58