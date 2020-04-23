HoşgeldinYa Şehri Ramazan

RECEP MEBET

İslam âlemi açısından müstesna bir yere sahip olan ve ‘On bir ayın sultanı’ olarak nitelendirilen Ramazan Ayı başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı imsakiyeye göre Çorum’da ilk teravih namazı dün saat 21.02’de kılındı. Ramazan Ayı’nın ilk orucuna saat 04.07’deki imsak vaktinde başlanırken ilk iftar ise bugün saat 19.35’te idrak edilecek.

TERAVİH EVLERDE KILINACAK

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınamadığından, teravih namazlarının 8 veya 20 rekat olarak evlerde bireysel olarak ya da ailecek cemaatle kılınabileceği hatırlatıldı.

HAKİMİYET Ailesi olarak, okurlarımızın, Ramazan-ı Şerifleri’ni tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslâm Âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini ve salgın musibetinden kurtuluşa vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020, 19:41