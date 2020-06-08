Hurdacılar, modern bir siteye kavuşuyor

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımı devam eden Hurdacılar Sitesi şekillenmeye başladı.

Kooperatif yöneticileri tarafından 6 ayda bitirilme sözü verilen Hurdacılar Sitesi’nde yürütülen hummalı çalışmanın Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor. Böylece Çorum’da dağınık bir şekilde faaliyet gösteren hurdacı esnafı modern bir siteye kavuşmuş olacak.

Hurdacılar Sitesi’ndeki çalışmaları değerlendiren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, sitede yüklenici firmayla uyum içerisinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şimdilik Hurdacılar Sitesi’nde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Fındıkcı, hurdacı esnafına söz verdikleri tarihte siteyi tamamlamak için yüklenici firma ile birlikte yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve siteyi Ağustos ayında tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Çıktıkları bu meşakkatli yolda kendilerine inanan ve güvenen kooperatif üyelerini asla mahcup etmeyeceklerini belirten Mustafa Fındıkcı, aynı zamanda sanayi sitesini çevreleyen ana ve ara yollarda iyileştirme yaptıklarını ve artık sanayi sitesine ulaşımın daha rahat olduğunu söyledi.

İsteyen kooperatif üyelerinin siteyi gezip görebileceklerini vurgulayan Fındıkcı, kapılarının herkese açık olduğunu ifade etti. Siteye hurdacı esnafından yoğun talep olduğunu anlatan Fındıkcı, hurdacı esnafına site içerisinde yaklaşık 50 dönüm yer ayrıldığını, 1.000 ve 1.500 metrekarelik işyerlerini kısa bir süreçte hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.

Hurdacı esnafının daha elverişli koşullarda faaliyet gösterebilmeleri için projede tuğla duvar olan kısımları perde betona çevirdiklerini ve çevre duvarlarını daha modern ve dayanıklı hale getirdiklerini dile getiren Fındıkcı, Çorumlu esnafa sosyal donatılarıyla beraber modern ve çağın gerektirdiği şartlara uygun yeni işyerlerini biran önce tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ayrıca bu süreç zarfında kendilerine destek veren başta Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



