 Hüseyin Kılıç yeniden başkan

FATİH BATTAR

Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şubesi’nin 2022 yılı olağan genel kurulu bugün gerçekleştirildi.

Tek listenin yer aldığı genel kurulda Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, STK temsilcileri ve Kızılay gönülleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Halit Yıldırım yaptı.

Genel kurulda bir konuşma yapan Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, 258 şube,117 temsilcilik, 17 bölge ve yurtdışında da 18 delegasyonu ile 150 yıldır dil, din, ırk, renk ayrımı yapmadan afet ve savaşlarda hilalin temsilcisi olan bir yardım kuruluşu olduğunu kaydederek, Balkanlar, Asya ve Afrika başta olmak üzere 138 ülkeye yardım götüren küresel bir kuruluş haline dönüştüğünü ifade etti.

Kılıç; "Kızılay’ın kuruluş amacı olağanüstü durumlarda savaşlardaki insanların yardımına koşmak idi ancak şimdi olağan durumlarda da sosyal yardımlar olarak gıda, giyim, zekat ve kurban faaliyetleri olarak da hizmet vermekte. Çorum’da da göreve geldiğimiz günden bu yana Kızılay olarak yardım faaliyetlerine devam ettik." dedi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüne güç, şerefine şeref katan Kızılay’ın 1868’den bugüne kadar ülkede bölgede yaşanan her felakette mazlumların yardımına koştuğunu belirterek; “Nerde zulüm, nerde sıkıntı varsa dinine, ırkına, rengine bakmadan Kızılay bayrağı bizim ay yıldızlı bayrağımızla yan yana yerini aldı. Yeryüzünde şu anda dünyada gayri safi milli hasılasına oranla en fazla insani yardım yapan ülke Türkiye’dir.” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise Kızılay’ın her zaman mazlumların ve mağdurların yanında yer aldığını belirterek; “Türk Kızılay’ının yaptığı modellemeler bugün dünyada bir çok gelişmiş ülkede örnek alınmakta. Kızılay sembolündeki hilalden aldığı güçle din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese yarım etmektedir. Bunun en büyük örneğini bugün Ukrayna’da gördük. Savaşın başladığı gün Kızılayımız hemen orada yerini almıştır.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından 2019-2020-2021 yıllarına ait faaliyet raporu okunarak ibra edildi. Ardından 2022-2023 ve 2024 yılı tahmini bütçesi görüşülerek oya sunuldu, ardından seçime geçildi.

Hüseyin Kılıç başkanlığında oluşturulan Türk Kızılayı Çorum Şube yönetimi ise şöyle:

Yönetim Kurulu asil üyeleri: Mustafa Bilgin, Hasan Algül, Mustafa Kılıç, Mustafa Öztemiz, Zeki Akbatu, Fadime Paşaoğlu, Ahmet Peker, Hüseyin Uysal, Cercis Yıldırım, Mehmet Uyar.

Şube Denetçisi Asil ve Yedek Üyeleri: Cemalettin Polattaş, Hasan Yiğit.

Genel Merkez Genel Kurul Asıl ve Yedek Delegeleri: Mustafa Bilgin, Hasan Algül, Mustafa Kılıç, Mustafa Öztemiz, Zeki Akbatu, Fadime Paşaoğlu.