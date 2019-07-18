İbrahim Çayırı’nda altyapı yetersizliği

RECEP MEBET

Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı semti sakinleri, altyapı yetersizliğinden dertli.



Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, daha önce müstakil evlerin yer aldığı bölgede yapılaşmanın artmasıyla kanalizasyon sistemi başta olmak üzere altyapının yetersiz kaldığına dikkat çektiler.

“Her yağışta sokaklarımız göle dönüyor” diyen vatandaşlar, yağmurlu günlerde ortaya çıkan su baskınlarından dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ettiler.

Mahalledeki değişim ve dönüşüme rağmen altyapının eski dönemdeki haliyle kaldığını öne süren vatandaşlar, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 19:54