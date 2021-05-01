İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat belgesi açıklaması

İçişleri Bakanlığı, tam kapanmayla ilgili son dakika gelişmeyi duyurdu.

Tam kapanma sürecinde e- başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tam kapanma sürecinde e- başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi.

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/ görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olması sağlandı.

USULSÜZ VE YETKİSİZ DOLDURMAYI ÖNLEMEK İÇİN DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/ görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

881 BİN 639 BELGE DÜZENLENDİ

Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 17:21