İdlib'e yardım kamyonu yola çıktı

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri (KKSM) tarafından İdlib için düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar İdlib’e gönderildi.

“Bir aradayız, İdlib’in yanındayız” sloganı ile düzenlenen kampanyaya KKSM’lerde öğrenim gören kursiyerler yoğun ilgi gösterdi. İmkânları ölçüsünde kampanyaya destek olan kursiyerler 65 kolisi kıyafet, 10 kolisi temel gıda maddesi olmak üzere toplam 75 koliden oluşan yardım malzemelerini İdlib’e gönderdi. Yardım kampanyasına Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri de katkı sağladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kampanyaya destek veren tüm kursiyerlere teşekkür etti.

