İHH: ‘Bağışlarınızı kapınızdan alıyoruz’

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İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin bağışlarını kapılarından alacak.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, “29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde hayırseverlerimizin bağışlarını kapılarından alacağız” dedi.

‘Ramazanda umut var’ sloganıyla gerçekleştirdikleri yardım faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Selim Özkabakçı, “Ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz, katkı sağlamak istedikleri proje adını belirterek Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi’ndeki TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 numaralı hesabımıza veya Ziraat Bankası’ndaki TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01 numaralı hesabımıza bağışta bulunabilirler. Ayrıca Üçtutlar Mahallesi KYK Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu arkası Muratevler 6. Sokak numara 12’deki Çorum İHH Ofisi’ni ziyaret edebilir, 03642242620 ve 05388777655 insani yardım hatlarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirler.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 19:08