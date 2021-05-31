İHH’dan Gazze için yardım çağrısı

RECEP MEBET

İşgalci İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’nin yeniden imarı için kollar sıvandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin halkının yaralarını sarmak için bir dizi çalışma başlattı.

‘Gazze’ye umut ol” sloganıyla düzenlenen kampanya hakkında bilgi veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, hayırseverlerin desteği ile bölgede iki ayrı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

“İsrail’in terörist saldırıları sonucu yuvalarını kaybeden Gazzeli kardeşlerimizin evlerini imar ederek yaralarını hep birlikte sarıyoruz” diyen Selim Özkabakçı, Mavi Marmara Şehitleri Aşevi projesiyle de mazlum Filistin halkına sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Gazze’deki saldırılar sonucunda çocuk ve kadınların da aralarında yer aldığı yüzlerce kişinin şehit olduğunu, birlerce kişininse mağdur olduğunu anlatan Selim Özkabakçı, bölgede acil insani yardıma ihtiyaç olduğuna işaret etti.

“Mazlum Filistin halkının yaralarını gelin hep birlikte saralım” diyen Özkabakçı, başlattıkları yardım kampanyası için tüm hayırseverlerin desteğini beklediklerini ifade etti.

“Haydi Çorum, sessiz çığlığın sesi olalım” sloganıyla kamuoyuna çağrıda bulunan Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıların ardından düzenlediğimiz araç konvoyuyla İsrail'in zalimliğini protesto etmiştik. Gazze’yi hedef alan hava saldırıları sonrası ise hemen harekete geçerek bölgede insani yardımlara hız verdik.

Gazze’de çok sayıda gönüllümüzün katılımıyla enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan işgalci İsrail’in masum sivillere yönelik baskıları da sürüyor. Haydi Türkiye, Gazze'nin yaralarını birlikte saralım.

‘Gazze'ye Umut Ol’ sloganıyla başlattığımız kampanya ile hayırsever Çorum halkına sesleniyoruz. Haydi Çorum, sessiz çığlığın sesi olalım. İsrail'in saldırıları sonucu zor durumda olan Gazze'nin yaralarını sararak beraber imar edelim.

Kampanyamıza destek için GAZZE yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi’ndeki TR17 0021 0000 00019001 9000 01 numaralı hesabımıza veya Ziraat Bankası’ndaki TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01 numaralı hesabımıza bağışta bulunabilirler.

Öte yandan Üçtutlar Mahallesi KYK Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu arkası Muratevler 6. Sokak numara 12’deki Çorum İHH Ofisi’ni ziyaret edebilir, 03642242620 ve 05388777655 insani yardım hatlarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirler.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021, 18:35